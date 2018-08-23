Флешмоб прошел в 40 субъектах РФ в День государственного флага

22 августа в России отмечали День государственного флага. Активисты «Молодежки ОНФ» провели флешмоб под лозунгом «Россия в каждом окне». В этот день более чем в 40 субъектах России в центре города на окнах наиболее заметных зданий были размещены флаги РФ.

В Екатеринбурге флаг развивался с 10:00 до 18:00 на здании Свердловского медицинского колледжа. В Ханты-Мансийске российский триколор был установлен на стене здания МФЦ. Активисты флешмоба вывесили государственные флаги на здании гостиницы «Саратов». Также участие во флешмобе приняли Ярославль, Астрахань, Белгород, Красноярск, Иркутск, Владимир.