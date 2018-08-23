ИНВИТРО и Яна Вагнер написали повесть об изменениях в мире без медицины

Как сообщает RostovGazeta, художественный текст об антиутопичной реальности был опубликован в этом году на площадке самиздата «Батенька, да вы трансформер». Иллюстрации к тексту создал российский медиа-художник, призер Каннского фестиваля Олег Пащенко.

Яна Вагнер знаменита как автор романа в жанре постапокалипсис «Вангозеро». За это произведение женщина была номинирована на премию Prix Bob Morane - международную премию для авторов-фантастов.

Как заявили в КТО, новое произведение Вагнер было написано совместно с экспертами из ИНВИТРО. Рассказ наглядно демонстрирует, каким бы изменениям подвергся мир всего за 50 лет, если бы исчезла медицина. Героям рассказа недоступны простейшие операции, типа анализа крови, соответственно, невозможно вылечить заболевания и даже простуда может стать смертельной.