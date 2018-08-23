Классики о ПДД: литературные дорожные знаки появились в Екатеринбурге

В Екатеринбурге реализуется проект, создатели которого объединили правила дорожного движения с известными цитатами великих писателей и поэтов.

В Литературном квартале выставлены около 20 необычных дорожных знаков, на которых изображены портреты Достоевского, Чехова, Грибоедова, Барто и других авторов. ПДД в необычном формате располагается на стенах зданий музеев и ограждений на территории всего квартала.

Например, для Агнии Барто мы создали специальный дорожный знак «Осторожно, бычок качается», а также словами автора напомнили, что «Самый искренний разговор — это разговор с самим собой»,рассказали в пресс-службе Объединённого музея писателей Урала.