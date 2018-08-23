Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом пройдут в тагильских школах

План мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом был утвержден на заседании комиссии по борьбе с терроризмом. На территории города пройдут 45 мероприятий, в том числе линейки, концерты, акции, выставки и уроки в школах.

38,5 тыс. юных тагильчан примут участие в мероприятиях к 1 сентября. За их безопасностью будут следить 400 сотрудников полиции.

Перед началом учебного года в некоторых учебных заведениях были выявлены недочеты со стороны организации пожарной, санитарной и антитеррористической безопасности. Часть недочетов устранена, и все школы Нижнего Тагила готовы к началу учебного года.

Всего с начала года на мероприятия по повышению уровня безопасности в школах было выделено 127 млн рублей.

С начала 2018 года в Нижнем Тагиле зафиксировано шесть ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Все граждане, которые причастны к ложным сообщениям, задержаны.