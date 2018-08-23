Неизвестные угрожали стороннику кандидата в гордуму Екатеринбурга от КПРФ

Предвыборная кампания кандидатов в городскую думу Екатеринбурга продолжает обрастать криминальными происшествиями. Кандидат от КПРФ Руслан Камалетдинов заявил о том, что неизвестные угрожали агитатору его избирательного штаба физической расправой.
22 августа, со слов Камалетдинова, у ТК «Современник» в Кировском районе Екатеринбурга к агитатору из штаба кандидата от КПРФ подошли несколько мужчин и попросили прекратить распространение агитационных материалов. После полученного отказа, последовали угрозы физической расправы.
На место был вызван наряд полиции, однако неизвестные ушли до его приезда, обещая вернуться на следующий день. Как сообщает «Накануне», Руслан Камалетдинов уже написал заявление в полицию с просьбой привлечь злоумышленников к ответственности.
Напомним, руководители ряда избирательных штабов кандидатов в думу Екатеринбурга обратились в Москву с просьбой защитить проходящую избирательную кампанию от произвола. С момента её старта у некоторых кандидатов было повреждено личное имущество и имущество штаба, а в полицию поступили 23 жалобы.