Неизвестные угрожали стороннику кандидата в гордуму Екатеринбурга от КПРФ

22 августа, со слов Камалетдинова, у ТК «Современник» в Кировском районе Екатеринбурга к агитатору из штаба кандидата от КПРФ подошли несколько мужчин и попросили прекратить распространение агитационных материалов. После полученного отказа, последовали угрозы физической расправы.

На место был вызван наряд полиции, однако неизвестные ушли до его приезда, обещая вернуться на следующий день. Как сообщает «Накануне», Руслан Камалетдинов уже написал заявление в полицию с просьбой привлечь злоумышленников к ответственности.