Пропавшая в лесу под Нижним Тагилом 62-летняя женщина нашлась живой

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Светлана Ильинична Алиева, которая заблудилась в лесу возле деревни Шумиха под Нижним Тагилом, найдена живой.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Светлана Ильинична заблудилась в лесу 22 августа, когда пошла за грибами. Женщина выходила на связь по мобильному телефону.
По информации поискового отряда «Прорыв», сегодня, 23 августа, Светлана Ильинична найдена живой.
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