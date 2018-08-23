Жители Нижнего Тагила подписывают обращения в поддержку Максима Герта

Максим был осужден на 11,5 лет за провоз через границу запрещенного в РФ вещества в составе национального перуанского напитка. О наличии особого ингредиента он не подозревал.

Сбор подписей под обращениями близких Максима Герта в Московский областной суд и Верховный суд России открыт в Нижнем Тагиле. В обращении к суду родственники молодого человека просят суд внимательно отнестись к делу Максима.

Друзья и знакомые семьи организовали в городских кафе площадки, где любой тагильчанин может оставить свой голос поддержки.

Оставить подпись можно в ресторане уличной кухни «Вкус улиц» на проспекте Ленина,63 и в кофейне «Кофеайленд» на проспекте Строителей,12.

Также в поддержку тагильчанина открыта петиция, которая набрала более 1 200 голосов.

Знакомые также подписывают петицию в защиту прав Макса, который родился, учился в Нижнем Тагиле, делал для города интересные проекты, говорят друзья молодого человека.