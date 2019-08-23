Авторы объяснили перенос выпуска документального фильма о Нижнем Тагиле

В сентябре закончим, потому что все лето были в разъездах по своим делам. Пока у нас денег хватило на 1 серию,говорит Вергилий.

Напомним, авторы «Большого Нижнего Тагила» обещали рассказать в фильме об истории города, его тайнах и легендах, основываясь на эксклюзивных данных. Сбор на «Планете» был объявлен 5 июня, и с тех пор на счёт поступило 1202 рубля. Андрей Краснов пояснил, что для работы нужно 250 тысяч рублей, и она будет выполнена вне зависимости от суммы собранных на платформе денег — «на собственные средства».