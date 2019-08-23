Авторы объяснили перенос выпуска документального фильма о Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:56ОбществоФото: Скриншот из видео с канала Andre Vergil
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Документальный фильм «Большой Нижний Тагил» не удалось выпустить, как планировалось, ко Дню города из-за нехватки денег, рассказал TagilCity.ru один из авторов Андрей Вергилий (Краснов). По его словам, было принято решение поделить проект на серии и выпускать поочерёдно по мере готовности.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Выпуск первой части запланирован на середину сентября.
В сентябре закончим, потому что все лето были в разъездах по своим делам. Пока у нас денег хватило на 1 серию,говорит Вергилий.
Напомним, авторы «Большого Нижнего Тагила» обещали рассказать в фильме об истории города, его тайнах и легендах, основываясь на эксклюзивных данных. Сбор на «Планете» был объявлен 5 июня, и с тех пор на счёт поступило 1202 рубля. Андрей Краснов пояснил, что для работы нужно 250 тысяч рублей, и она будет выполнена вне зависимости от суммы собранных на платформе денег — «на собственные средства».
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