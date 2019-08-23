Фельдшер из Новой Ляли рассказал в письме Путину про «катастрофу» в здравоохранении

Коровкин пишет, что если ситуацию не начать исправлять, то уральцев ждёт социальная катастрофа. Он также объяснил, что забастовки среди медиков не являются попыткой саботажа. Это попытка персонала привлечь внимание к своему бедственному положению.

Зарплаты — ниже прожиточного минимума, в медучреждении нет перчаток и шпателей, а униформу врачи и сестры покупают за свой счет,пишет фельдшер.

В письме Коровкин упоминает не только забастовку медсестёр в Серове, но и массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле. Автор полагает, что медики не ощущают прибавки в зарплатах, здания больниц находятся в плачевном состоянии, несмотря на то, что региональные чиновники отчитываются о формальном выполнении «майских указов» президента в сфере здравоохранения.

Уважаемый Владимир Владимирович, вы поручили правительству к первому октября представить программу модернизации первичного звена. Предлагаю провести назначенное вами совещание на Урале, в городе Серов. Это позволит сопоставить план и реальность,пишет Коровкин.

В конце медик просит подключить коллег, работающих непосредственно в первичном звене, к подготовке программы модернизации.

Хирурги еще одной тагильской больницы начали массово увольняться