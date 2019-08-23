Фельдшер из Новой Ляли рассказал в письме Путину про «катастрофу» в здравоохранении
Фельдшер выездной бригады скорой помощи из Новой Ляли Алексей Коровкин написал письмо главе государства и попросил его провести совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения в Свердловской области, сообщает Znak.
Коровкин пишет, что если ситуацию не начать исправлять, то уральцев ждёт социальная катастрофа. Он также объяснил, что забастовки среди медиков не являются попыткой саботажа. Это попытка персонала привлечь внимание к своему бедственному положению.
Зарплаты — ниже прожиточного минимума, в медучреждении нет перчаток и шпателей, а униформу врачи и сестры покупают за свой счет,пишет фельдшер.
В письме Коровкин упоминает не только забастовку медсестёр в Серове, но и массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле. Автор полагает, что медики не ощущают прибавки в зарплатах, здания больниц находятся в плачевном состоянии, несмотря на то, что региональные чиновники отчитываются о формальном выполнении «майских указов» президента в сфере здравоохранения.
Уважаемый Владимир Владимирович, вы поручили правительству к первому октября представить программу модернизации первичного звена. Предлагаю провести назначенное вами совещание на Урале, в городе Серов. Это позволит сопоставить план и реальность,пишет Коровкин.
В конце медик просит подключить коллег, работающих непосредственно в первичном звене, к подготовке программы модернизации.
Отметим, что помимо работы фельдшером Коровкин начал политическую деятельность. Он баллотируется от «Справедливой России» на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Конкуренцию ему составят биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия»), учитель физики Ирина Скачкова («Яблоко»), общественница Евгения Чудновец (ЛДПР), бывший экскаваторщик Качканарского ГОКа Габбас Даутов (КПРФ), адвокат бюро «Сергин и Рузаков» Игорь Рузаков («Зеленые») и врио первого секретаря свердловского обкома «Коммунистов России» Дмитрий Зенов.