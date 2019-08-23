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#300лет
Фельдшер из Новой Ляли рассказал в письме Путину про «катастрофу» в здравоохранении
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Фельдшер из Новой Ляли рассказал в письме Путину про «катастрофу» в здравоохранении

Сегодня, 17:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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