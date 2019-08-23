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#300лет
Куйвашев соберет срочное совещание по ситуации в здравоохранении Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Куйвашев соберет срочное совещание по ситуации в здравоохранении Свердловской области

Вчера, 22:29ОбществоФото: gubernator96.ru
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