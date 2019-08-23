Куйвашев соберет срочное совещание по ситуации в здравоохранении Свердловской области

Главной темой станет решение актуальных кадровых вопросов в медицинских учреждениях Среднего Урала. Также планируется обсудить выработку комплексных подходов к работе по повышению доступности и качества медпомощи в Свердловской области. Отдельное внимание предполагается уделить ситуации в первичном звене здравоохранения. Ранее на встрече Владимира Путина с главой Минздрава Вероникой Скворцовой, президент заявил, что в первичном звене медицины «провал»: не хватает врачей, лекарств, зарплат.

Ряд источников в правительстве Свердловской области сообщает, что поводом для экстренного совещания стали массовые увольнения хирургов из Нижнего Тагила. Напомним, заявления об уходе написали шесть специалистов ЦГБ № 1, до этого произошли увольнения ряда специалистов Демидовской больницы. 23 августа фельдшер из Новой Ляля Алексей Коровкин написал письмо к Владимиру Путину, в котором заявил, что в здравоохранении Свердловской области происходит «катастрофа».