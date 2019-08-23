Нижний Тагил и Евпатория подписали соглашение о сотрудничестве
22 августа, в День государственного флага РФ, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель Евпаторийского городского совета Республики Крым Олеся Харитоненко подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба мэрии.
Теперь Нижний Тагил и Евпатория стали городами-побратимами, что предполагает развитие сотрудничества в различных сферах деятельности.
Владислав Пинаев подчеркнул, что подписание соглашения является знаковым событием без какого-либо политического подтекста, а направлено именно на улучшение жизни горожан. В частности, юные тагильчане смогут ездить на отдых в Евпаторию.
В то же время крымчане смогут заняться промышленным туризмом: увидеть предприятия, которые уже три столетия являются индустриальным и оборонным стержнем России,заявил Пинаев.
Нижний Тагил стал 28-м побратимом Евпатории. Отмечается, что соглашение было достигнуто при участии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Олеся Харитоненко подчеркнула, что Евпатория готова принять отдыхающих из Нижнего Тагила.
На территории дельфинария в Евпатории в честь подписания соглашения было высажено дерево дружбы - молодая береза. Уже в следующем году юные тагильчане смогут посетить один из лучших санаториев Крыма. Финансирование отдыха будет осуществляться из средств областного и муниципального бюджетов.