Нижний Тагил и Евпатория подписали соглашение о сотрудничестве

Теперь Нижний Тагил и Евпатория стали городами-побратимами, что предполагает развитие сотрудничества в различных сферах деятельности.

Владислав Пинаев подчеркнул, что подписание соглашения является знаковым событием без какого-либо политического подтекста, а направлено именно на улучшение жизни горожан. В частности, юные тагильчане смогут ездить на отдых в Евпаторию.

В то же время крымчане смогут заняться промышленным туризмом: увидеть предприятия, которые уже три столетия являются индустриальным и оборонным стержнем России,заявил Пинаев.

Нижний Тагил стал 28-м побратимом Евпатории. Отмечается, что соглашение было достигнуто при участии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Олеся Харитоненко подчеркнула, что Евпатория готова принять отдыхающих из Нижнего Тагила.