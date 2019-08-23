Протоирей Всеволод Чаплин рассказал о пикетах против креста Покраса Лампаса

Покрас Лампас давно неравнодушен ко кресту, оказывается. Раньше сочетал его с изображением обнаженной девушки. Некоторые, правда, активно желают с ним задружиться. А некоторые продолжают считать его деятельность издевательством над нашей верой и целостным эстетическим чувством народа,написал Чаплин.

Напомним, работа художника появилась на площади Первой Пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля уличного искусства. Позже коммунальщики испортили часть изображения, залив гудроном. Мэрия Екатеринбурга пообещала, что крест будет восстановлен. Православные активисты выступают против творчества художника, в частности, не поддерживают идею размещения креста под ногами прохожих. Работами по восстановлению арт-объекта в эти выходные займется сам Покрас Лампас.