Свердловский омбудсмен обещал помочь жертве жилищных махинаций в Нижнем Тагиле

Татьяна Мерзлякова пообещала помочь в решении ситуации, обратившись к коллегам в другом регионе, а также помочь получить женщине консультацию хорошего адвоката, специализирующегося на экономических преступлениях.

Как рассказала TagilCity.ru пострадавшая Галина, тагильчанин, владеющей строительной фирмой, построил в Сочи многоквартирный коттедж. Вкладчиков было шесть человек, ещё в 2008 году все заключили договор с предпринимателем и заплатили деньги.

Из восьми квартир мы получили только четыре,говорит Галина.

Сейчас предприниматель должен вкладчикам значительные суммы с учетом индексации, согласно решению суда. Тем не менее, как утверждает Галина, судебные приставы не могут ничего взыскать с предпринимателя, по каким-то причинам. Также по её словам, мужчина недавно взял кредит в банке на несколько миллионов, имея долги. И при этом содержит официально не работающую около 15 лет жену. Также мужчина сейчас является генеральным директором компании с годовым оборотом около 30 миллионов рублей.