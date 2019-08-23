Уральских чиновников заставят заниматься «профессиональным развитием»
Сегодня, 13:53ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На Среднем Урале чиновников по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева заставят заниматься «профессиональным развитием», пишет интернет-издание Znak.
В соответствующем указе сказано, что чиновники должны приобретать новые профессиональные знания и умения, развивать личностные качества и повышать квалификацию. Все это необходимо для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
Органы власти будут составлять план по профессиональной переподготовке кадров, участию сотрудников в тренингах и мастер-классах. Обучение будет вестись за счет федеральных и региональных средств, а также «посредством самостоятельного изучения гражданским служащим образовательных материалов».
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