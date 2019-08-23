Уральских чиновников заставят заниматься «профессиональным развитием»

В соответствующем указе сказано, что чиновники должны приобретать новые профессиональные знания и умения, развивать личностные качества и повышать квалификацию. Все это необходимо для надлежащего исполнения должностных обязанностей.

Органы власти будут составлять план по профессиональной переподготовке кадров, участию сотрудников в тренингах и мастер-классах. Обучение будет вестись за счет федеральных и региональных средств, а также «посредством самостоятельного изучения гражданским служащим образовательных материалов».