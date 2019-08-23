В Асбесте двое местных жителей отправятся в тюрьму на 13 лет за торговлю наркотиками
Вчера, 23:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В отношении двух жителей Асбеста Павла Чернышева и Ильи Шишикина городской суд вынес обвинительное заключение по статье «Незаконный сбыт наркотических средств через Интернет в значительном и крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следствию удалось доказать, что с сентября 2017 года по январь 2018 года злоумышленники распространяли синтетические наркотические средства через тайники-закладки на территории Асбеста и Рефтинского. Покупателей они находили посредством интернета. В момент задержания у Чернышева и Шишикина правоохранительные органы изъяли более 20 грамм наркотиков.
Судья приговорил Павла Чернышева к 13 годам заключения, Илью Шишикина к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.
Несколькими днями ранее, Талицкий районный суд признал местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства и отправил его в колонию строгого режима на 10 лет.
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