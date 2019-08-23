В Асбесте двое местных жителей отправятся в тюрьму на 13 лет за торговлю наркотиками

Следствию удалось доказать, что с сентября 2017 года по январь 2018 года злоумышленники распространяли синтетические наркотические средства через тайники-закладки на территории Асбеста и Рефтинского. Покупателей они находили посредством интернета. В момент задержания у Чернышева и Шишикина правоохранительные органы изъяли более 20 грамм наркотиков.