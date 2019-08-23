В Екатеринбурге арестовали третьего полицейского, обвиняемого в изнасиловании
Сегодня, 19:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге заключили под стражу еще одного полицейского, обвиняемого в изнасиловании задержанной девушки, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Суд арестовал Вячеслава Тропина на два месяца, он останется в тюрьме до 19 октября. Вчера также на два месяца арестовали Андрея Бессарабова. Вадима Мустафина поместили под домашний арест на два месяца.
Напомним, полицейских обвиняют в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана. Правоохранители задержали ее при выходе из сауны. В Свердловскую область направлены сотрудники ГУСБ МВД России, которые будут разбираться в обстоятельствах дела.
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