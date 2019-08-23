В Екатеринбурге предложили построить парк со смотровой вышкой и огородами

Застройщик «Атомстройкомплекс» сообщил, что проект разработан при участии нескольких бюро. Согласно проекту, в парке появятся амфитеатр, малые архитектурные формы, беседки, а также теплицы и грядки. В компании говорят, что если идея с огородом не приживется, то его можно трансформировать в цветники. Также в парке появится смотровая башня.