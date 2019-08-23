В Екатеринбурге предложили построить парк со смотровой вышкой и огородами
Сегодня, 08:44ОбществоФото: Атомстройкомплекс
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На Уралмаше в Екатеринбурге предлагают построить парк со смотровой вышкой и огородами для местных жителей, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Застройщик «Атомстройкомплекс» сообщил, что проект разработан при участии нескольких бюро. Согласно проекту, в парке появятся амфитеатр, малые архитектурные формы, беседки, а также теплицы и грядки. В компании говорят, что если идея с огородом не приживется, то его можно трансформировать в цветники. Также в парке появится смотровая башня.
Управление парком будет осуществляться за счет средств, полученных путем введения некоторых платных услуг. Речь идет о прокате роликов и лыж, а также общепите.
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Предварительная стоимость проекта — 250 миллионов рублей.
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