В Нижнем Тагиле полиция выдворила должника-маргинала из муниципальной квартиры

Задержание произошло вечером 22 августа, когда мужчина вышел на улицу. Со слов соседей, до этого неплательщик за пределами дома не показывался, и сотрудникам полиции пришлось на протяжении двух суток его караулить. Дверь в муниципальную квартиру, где проживал Першин, заварили. Пока что неизвестно ждёт ли Фёдора арест или уголовное преследование.

После выселения неплательщика ему перестанут начислять новые долги за коммунальные платежи. Фонд капремонта Свердловской области сообщил жителям дома, что уже имеющиеся долги будут списаны и появится возможность участвовать в областной программе капремонта.

Напомним, что Фёдор Першин несколько лет незаконно проживал в одной из комнат муниципальной квартиры. В 2017 год Дзержинский суд постановил выселить мужчину без предоставления жилья из-за накопленных долгов за коммунальные услуги. Но приставы закрыли исполнительное производство только на бумаге, неплательщик продолжил занимать жилплощадь. Комната,в которой он проживал, оказалась завалена мусором, там стояли запахи нечистот, окна были разбиты или заделаны фанерой. Другие комнаты Фёдор, предположительно, сдавал товарищам-собутыльникам.