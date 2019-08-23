В Верхней Салде установят мемориальную доску на доме, где жил Владислав Тетюхин
Сегодня, 10:45ОбществоФото: УКЛРЦ
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На доме, где в Верхней Салде жил Владислав Тетюхин, будет установлена мемориальная доска, об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на официальный ответ главы муниципалитета Михаила Савченко.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда, Нижний Тагил
Памятная доска будет установлена после того, как местные власти определят источник финансирования и получат разрешение родственников мецената. Кроме того, в Верхней Салде планируется присвоить имя Тетюхина площади у авиаметаллургического техникума, которая будет благоустроена до 2023 года.
В Нижнем Тагиле на госпитале Тетюхина появилось имя его основателя, данное предложение было поддержано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Владислав Тетюхин скончался 11 апреля на 87-м году жизни. В Нижнем Тагиле он основал Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, построив его на деньги, вырученные от продажи акций ВСМПО-Ависма.
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