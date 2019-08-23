В Верхней Салде установят мемориальную доску на доме, где жил Владислав Тетюхин

Памятная доска будет установлена после того, как местные власти определят источник финансирования и получат разрешение родственников мецената. Кроме того, в Верхней Салде планируется присвоить имя Тетюхина площади у авиаметаллургического техникума, которая будет благоустроена до 2023 года.