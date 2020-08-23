В Екатеринбурге противники реконструкции парка собирают подписи для новых слушаний

Парк XXII Партсъезда был закрыт на реконструкцию 12 мая. На его территории планируется построить сад камней, летний кинотеатр и разместить зоны отдыха. В общей сложности стоимость проекта составляет 253 миллиона рублей. Однако местные жители выступают против принятого властями проекта.