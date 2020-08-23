В Екатеринбурге противники реконструкции парка собирают подписи для новых слушаний

По словам защитников, они уже собрали 300 подписей. Им требуется еще десяток.
Напомним, сегодня днем несколько десятков человек вышли на несогласованную акцию протеста в центре Екатеринбурга. Несмотря на предупреждение прокуратуры, митингующие собрались у Дворца молодежи.
Парк XXII Партсъезда был закрыт на реконструкцию 12 мая. На его территории планируется построить сад камней, летний кинотеатр и разместить зоны отдыха. В общей сложности стоимость проекта составляет 253 миллиона рублей. Однако местные жители выступают против принятого властями проекта.