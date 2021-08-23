Биткоин впервые с мая превысил $50 тысяч

Биткоин впервые с мая превысил $50 тысяч
Биткоин впервые с мая превысил $50 тысяч
Сегодня, 18:11ОбществоФото: pixabay.com
Стоимость биткоина достигла отметки более чем в $50 тыс. Это произошло впервые с 15 мая, по данным торгов.

Как пишет издание 360tv.ru, биржа Binance отмечает, что в 05:42 по московскому времени биткоин начал расти на чуть более чем 2,5%, и его стоимость составила свыше $50 тыс. Позже курс биткоина снизился и был равен $49,8-49,9 тыс.

Портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость более чем по 20 биржам, отметил: подорожание биткоина составило 2,33% — до $49,91 тыс. Везде речь идет о суточной динамике.

В конце весны стоимость биткоина серьезно снизилась, до $37,3 тыс. с $57,7 тыс.

Рекордно высокая цена на него в истории была зафиксирована в апреле и составила тогда $64,85 тыс.

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