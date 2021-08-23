Динияр Билялетдинов: «Одной отменой лимита на легионеров ничего не решишь»

«Я не против отмены лимита, если это будет вкупе с чем-то еще. Должны быть какие-то ограничения, чтобы все подряд не ехали – качество лиги точно от этого не повысится. Одной отменой в любой случае ничего не решишь. Отмена лимита – одно из решений, которое может помочь, но плюсом к другим движениям, хотя реформы созрели. Прежде всего, в области детского спорта», – приводит слова Билялетдинова «Советский спорт» со ссылкой на Sport24.ru.