Динияр Билялетдинов: «Одной отменой лимита на легионеров ничего не решишь»

Динияр Билялетдинов: «Одной отменой лимита на легионеров ничего не решишь»
Динияр Билялетдинов: «Одной отменой лимита на легионеров ничего не решишь»
Сегодня, 19:02ОбществоФото: pxhere.com
Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в российском футболе.

Ранее с подобной инициативой выступил глава РФС Александр Дюков.

«Я не против отмены лимита, если это будет вкупе с чем-то еще. Должны быть какие-то ограничения, чтобы все подряд не ехали – качество лиги точно от этого не повысится. Одной отменой в любой случае ничего не решишь. Отмена лимита – одно из решений, которое может помочь, но плюсом к другим движениям, хотя реформы созрели. Прежде всего, в области детского спорта», – приводит слова Билялетдинова «Советский спорт» со ссылкой на Sport24.ru.

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