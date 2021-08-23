«Его имя связано с целой эпохой». Известные тагильчане о Николае Малых

23 августа на 74-м году жизни скончался экс-гендиректор «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле Николай Малых. Редакция TagilCity.ru собрала слова соболезнования от известных тагильчан, кто когда-то работал или сотрудничал с ним.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев: Ушел из жизни Николай Александрович Малых — Почетный гражданин города Нижний Тагил, председатель Совета Почетных граждан, генеральный директор Уралвагонзавода в 1997–2009 годах. Перестало биться сердце уникального человека и талантливого руководителя, внесшего большой вклад в развитие Нижнего Тагила, укрепление оборонной отрасли нашей страны. Для жителей нашего города имя этого замечательного человека означает целую эпоху Уралвагонзавода — градообразующего предприятия, с которым связана жизнь многих тагильских семей. Светлая память о Николае Александровиче Малых навсегда останется в наших сердцах. Выражаю глубочайшие и самые искренние соболезнования родным и близким покойного. Пинаев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-гендиректора УВЗ Николая Малых Глава Дзержинского района Александр Ревенко: Скоропостижная кончина Николая Александровича — это очень большая утрата. Его имя связано с целой эпохой в истории «Уралвагонзавода», в истории Дзержинского района. Его мудрые советы не раз помогали решать сложные задачи. Мы всегда будем помнить о нем. Депутат Государственной думы Алексей Балыбердин: В первую очередь я, конечно, выражаю искренние соболезнования семье и родным безвременно ушедшего от нас Николая Александровича Малых. Лично для меня Николай Александрович всегда останется одним из самых известных, уважаемых и авторитетных директоров «Уралвагонзавода». Именно при нем завод не просто пережил сложные времена конца 90-х и начала 2000-х годов, а вышел на мировой уровень. Николай Александрович запомнится бескомпромиссным, но очень справедливым руководителем, отдавшим «Уралвагонзаводу» лучшие годы своей жизни. Вечная память ему. Руководство «Уралвагонзавода»: С именем Малых связана и целая эпоха в истории отечественного танкостроения. Именно под его руководством и благодаря его дальновидным и мудрым решениям был заключен судьбоносный индийский контракт на поставку танков Т-90С. Сотрудничество Уралвагонзавода и Республики Индия успешно продолжается и сегодня. А танк Т-90С признан самым коммерчески успешным танком XXI века. Смелый, инициативный Николай Александрович никогда не боялся новых масштабных проектов. Он ставил перед собой и своим коллективом, казалось бы, на первый взгляд невыполнимые задачи и успешно реализовывал их. Производство новых перспективных боевых машин и изделий подвижного состава, освоение дорожно-строительной, сельскохозяйственной и коммунальной техники, проведение в Нижнем Тагиле выставки международного уровня — не было проекта, который бы был не подвластен Николаю Малых и уралвагонзаводцам. При активном участии Николая Александровича началось создание корпорации «Уралвагонзавод», которая позволила развиваться и другим заводам отрасли. Экс-заместитель генерального директора по коммуникациям «Уралвагонзавода» Дмитрий Калениченко: Общался с ним не много, но от него всегда чувствовалась лютая внутренняя сила и уверенность в себе, а при этом, когда он говорил о заводе, забота и нежность. Он, безусловно, человек — энциклопедия и история. Такие люди остаются примером. При одной встрече он мне начал объяснять, что необходимо улучшить в нашей газете. И он не советовал и не спрашивал мнения — он по-отцовски указывал, как, на его взгляд, будет лучше. Экс-заместитель директора инструментального производства Александр Мальцев: По работе мы с Николаем Александровичем первый раз пересеклись в цехе 750, когда танки Т-72 ставили в серийный выпуск. Он был замом, а я мастером и начальником участка, потом он был в парткоме, а я был начальником цеха 780. Потом с его легкой руки я проработал два года директором производства, но я ушел с этой должности. Проработав около четырех лет начальником литейного (термообрубного) цеха, с его подачи снова стал заниматься подготовкой производства, где и доработал до пенсии. Николай Малых был открытым и умным человеком. Не открывался от земли. Одинаково легко находил общий язык и с министром, и со слесарем. Делал добро. Не давал завод в обиду. Общение с ним продолжалось у многих коллег вплоть до этого года. Скончался бывший гендиректор тагильского УВЗ Николай Малых Николай Александрович Малых родился 13 августа 1948 года в Кировской области. В 1966 году начал работать на «Уралвагонзаводе» слесарем-инструментальщиком криогенного производства. После окончания института работал инженером-исследователем, инженером-технологом, заместителем начальника цеха, заместителем генерального директора по производству и заместителем директора механосборочного производства по инженерным машинам. В июле 1997 года занял должность генерального директора. Занимал общественные должности президента Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, председателя регионального отделения Союза машиностроителей России, члена экспертного Совета по проблемам законодательного обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса при Председателе Совета Федерации и т. д. Был одним из основных организаторов международной выставки вооружений «Russian Expo Arms» в Нижнем Тагиле. Имел орден «Знак Почета», являлся почетным гражданином Нижнего Тагила, Волчанска и Свердловской области. Прощание с Николаем Малых состоится 26 августа в ДК им. Окунева. Вход для прощания будет открыт с 10:30. Гражданская панихида состоится с 12:00 до 13:00. Стала известна дата прощания с бывшим гендиректором тагильского УВЗ Николаем Малых

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