Герои «Союзмульфильма» появятся в ледовом городке Нижнего Тагила в 2022 году

Утверждена концепция ледового городка, который будет построен на Театральной площади этой зимой в Нижнем Тагиле. В этом году он будет посвящен героям «Союзмульфильма», студии в этом году исполняется 85 лет.

Как и прошлом году, акцент будет сделан на световом оформлении. Вокруг елки на Театральной площади расположатся не только традиционные Дед Мороз и Снегурочка, но и символы нового года по славянскому и китайскому календарю — бык и тигр, сообщает пресс-служба администрации города. Планируется построить фигуры любимых всеми мультфильмов: Незнайки, Карлсона и других. А вокруг памятника Черепановым будут расположены фигуры из сказов Павла Бажова. Будут организованы фотозоны по мотивам «Снежной королевы», «Каникул Бонифация» и других мультфильмов. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что планируется украсить светом главные улицы районов города. Напомним, в прошлом году на ледовый городок было потрачено 23,5 миллиона рублей, 13 из них ушло на световое оформление. В Нижнем Тагиле на Театральной площади открылся ледовый городок

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