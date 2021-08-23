Герои «Союзмульфильма» появятся в ледовом городке Нижнего Тагила в 2022 году

Герои «Союзмульфильма» появятся в ледовом городке Нижнего Тагила в 2022 году
Герои «Союзмульфильма» появятся в ледовом городке Нижнего Тагила в 2022 году
Сегодня, 18:20ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Утверждена концепция ледового городка, который будет построен на Театральной площади этой зимой в Нижнем Тагиле. В этом году он будет посвящен героям «Союзмульфильма», студии в этом году исполняется 85 лет.

Как и прошлом году, акцент будет сделан на световом оформлении. Вокруг елки на Театральной площади расположатся не только традиционные Дед Мороз и Снегурочка, но и символы нового года по славянскому и китайскому календарю — бык и тигр, сообщает пресс-служба администрации города.

Планируется построить фигуры любимых всеми мультфильмов: Незнайки, Карлсона и других. А вокруг памятника Черепановым будут расположены фигуры из сказов Павла Бажова.

Будут организованы фотозоны по мотивам «Снежной королевы», «Каникул Бонифация» и других мультфильмов.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что планируется украсить светом главные улицы районов города.

Напомним, в прошлом году на ледовый городок было потрачено 23,5 миллиона рублей, 13 из них ушло на световое оформление.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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