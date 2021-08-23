Опубликована расширенная деловая программа Восточного экономического форума

В деловую программу Восточного экономического форума, который состоится в этом году, войдет не менее 70 мероприятий. Это круглые столы, панельные сессии, международные конференции и прочие события тематического формата.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркивает, что проведение форума имеет весомое практическое значение для развития всех дальневосточных регионов. Как сообщает vostokmedia.com, работа площадок форума направлена в первую очередь на привлечение инвестирования, обмена полезным опытом и экспертным мнением по поводу того, как грамотно взаимодействовать с бизнесом. Полпред президента отметил, что отраслевой анализ, проходящий на форуме, дает возможность определить основные вопросы, которые влияют на развитие ДФО, а помимо этого, установить эффективный контроль за исполнением назначений президента. На данный момент уже известна основная тема ВЭФ-2021: “Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире”. Событием первостепенной важности в рамках форума станет пленарное заседание, запланированное на 3 сентября. Все события, которые будут проходить в рамках форума, разделены на 4 блока: “Дальний Восток – новые вызовы и возможности”, “Экономика нового времени: что изменится и что сохранится”, “Молодежный ВЭФ” и “Общая ответственность в меняющемся мире”. Первый блок будет включать в себя обсуждение возможных стратегий развития ДФО и обеспечения населению достойного качества жизни. Специалисты будут дискутировать на темы инвестирования, воплощения в жизнь социальных проектов, логистики, сельскохозяйственной деятельности, производства товаров на экспорт, IT-технологий, экономического развития, развития малого и среднего предпринимательства, космоса и авиадоступности, а также возможностей реализации федеральной программы “Дальневосточный гектар”. Второй блок будет состоять из цикла сессий, посвященных цифровизации, безуглеродной энергетике, развитию научной деятельности и туристического направления на Дальнем Востоке, внедряемым инновациями и спортивным достижениям, а также установлению партнерских взаимоотношений в период пандемии и обеспечению новых возможностей для Дальнего Востока и Арктики. Третий блок будет посвящен актуальной проблеме климатических изменений, модернизации системы здравоохранения, популяризации среди населения общественных инициатив и волонтерской деятельности, а также осознанного потребления и защиту особо охраняемых природных зон. Четвертый блок подробно раскроет темы образования и трудовой деятельности, также он будет посвящен вопросам поддержки молодых предпринимателей и новых форматов развития медиасферы. Организаторы мероприятия позаботились и о том, чтобы в программу были включены международные бизнес-диалоги для обмена опытом. В первую очередь это: “Россия – Япония”, “Россия – АСЕАН”, “Россия – Корея”, “Россия – Европа” и “Россия – Китай”. Помимо этого, будут организованы обсуждения Международной конференции АТЭС по высшему образованию, Большого евразийского партнерства и международной конференции, приуроченной к 100-летию установления российско-монгольского дипломатического сотрудничества. Форум будет проходить 2, 3 и 4 сентября во Владивостоке при содействии Фонда Росконгресс, информационным партнером выступит холдинг 1MI.

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