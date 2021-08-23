Пинаев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-гендиректора УВЗ Николая Малых

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью бывшего гендиректора УВЗ Николая Малых. Он скончался в возрасте 73 лет.

Николай Александрович Малых был назначен генеральным директором «Уралвагонзавода» в 1997 году и проработал в этой должности до 2009 года. Владислав Пинаев отметил, что он был уникальным человеком и талантливым руководителем, который внес большой вклад в развитие Нижнего Тагила и укрепление оборонной отрасли России. Николай Александрович родился в 1948 году в Кировской области. Свою карьеру на УВЗ он начал в 1966 году в должности слесаря-инструментальщика на криогенном производстве. После армии Малых вновь вернулся на предприятие. Он был секретарем комитета ВЛКСМ и парткома «Уралвагонзавода». По словам главы города, Николай Александрович принял руководство УВЗ в тяжелый период. Малых смог вывести предприятие из кризиса, это его огромная заслуга. Владислав Пинаев отметил, что имя Малых означает для многих тагильчан целую эпоху. Николай Александрович награжден многими знаками отличия, был депутатом ЗакСо Свердловской области. Светлая память о Николае Александровиче Малых навсегда останется в наших сердцах. Выражаю глубочайшие и самые искренние соболезнования родным и близким покойного, рассказал Владислав Пинаев. Напомним, Николай Малых скончался в Черноисточинске под Нижним Тагилом, у него был коронавирус. Скончался бывший гендиректор тагильского УВЗ Николай Малых

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