Принудительно сносить часть дома-маяка на берегу Тагильского пруда собирается мэрия

Напомним, в июле 2020 суд удовлетворил иск администрации Нижнего Тагила к владельцу дома-маяка Глебу Костромину. Он незаконно занял территорию прибрежной полосы рядом с участком на площади 1,1 тысячи квадратных метров. По решению суда, тагильчанин должен быть демонтировать парапет, лестницу, цепь с причальными столбами и забор с воротами. Спустя год Костромин так этого и не сделал, но поставил еще один забор.