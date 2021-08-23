Принудительно сносить часть дома-маяка на берегу Тагильского пруда собирается мэрия

Принудительно сносить часть дома-маяка на берегу Тагильского пруда собирается мэрия
Принудительно сносить часть дома-маяка на берегу Тагильского пруда собирается мэрия
Сегодня, 17:57ОбществоФото: google.maps
Администрация Нижнего Тагила собирается в принудительном порядке сносить часть дома-маяка на берегу Тагильского пруда на незаконно занятой территории. Хозяин отказывается добровольно исполнять решение суда.

Мэрия снесёт незаконные постройки, а затем выставит счет хозяину участка, так как он не исполнил добровольно решение суда, пишет АН «Между строк».

Напомним, в июле 2020 суд удовлетворил иск администрации Нижнего Тагила к владельцу дома-маяка Глебу Костромину. Он незаконно занял территорию прибрежной полосы рядом с участком на площади 1,1 тысячи квадратных метров. По решению суда, тагильчанин должен быть демонтировать парапет, лестницу, цепь с причальными столбами и забор с воротами. Спустя год Костромин так этого и не сделал, но поставил еще один забор.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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