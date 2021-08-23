«Прямая линия» губернатора Евгения Куйвашева состоится 6 сентября

«Прямая линия» запланирована на 6 сентября, она начнется в 18.00 в эфире Областного телевидения. Также прямая трансляция будет доступна в официальной группе правительства Свердловской области «ВКонтакте».
Наиболее часто к губернатору обращались по вопросам по поводу цен на продукты питания, строительства дорог, введения дистанционного обучения, благоустройства территорий и вакцинации от коронавирусной инфекции. В связи с этим данные темы будут считаться основными во время «прямой линии», сообщает «Областная газета» со ссылкой на департамент информполитики региона.
Задать Евгению Куйвашеву интересующие вопросы можно несколькими способами:
Напомним, Владимир Путин дал поручение главам регионов каждый год проводить «прямые линии». По его словам, если это потребуется, администрация готова оказывать помощь в организации мероприятий.