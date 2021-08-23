«Прямая линия» губернатора Евгения Куйвашева состоится 6 сентября

6 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет «прямую линию» с гражданами. Во время мероприятия можно будет в прямом эфире задать вопросы главе региона и получить на них ответы.

«Прямая линия» запланирована на 6 сентября, она начнется в 18.00 в эфире Областного телевидения. Также прямая трансляция будет доступна в официальной группе правительства Свердловской области «ВКонтакте». Наиболее часто к губернатору обращались по вопросам по поводу цен на продукты питания, строительства дорог, введения дистанционного обучения, благоустройства территорий и вакцинации от коронавирусной инфекции. В связи с этим данные темы будут считаться основными во время «прямой линии», сообщает «Областная газета» со ссылкой на департамент информполитики региона. Задать Евгению Куйвашеву интересующие вопросы можно несколькими способами: по телефону 8 (800) 700-21-10;

прикрепив файл с сообщением на сайте. Однако, его размер не должен быть больше 30 мб. Напомним, Владимир Путин дал поручение главам регионов каждый год проводить «прямые линии». По его словам, если это потребуется, администрация готова оказывать помощь в организации мероприятий. Путин поручил главам регионов ежегодно проводить Прямые линии

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