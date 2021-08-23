Путин обсудил с лидерами списка «Единой России» народную программу партии

Одним из ключевых направлений в народной программе «Единой России» стало повышение благосостояния населения. Так, существенную роль в решении этой задачи может сыграть программа развития Сибири и Ангаро-Енисейского округа. Запуск программы инициировал министр обороны Сергей Шойгу. Путин поддержал это предложение и отметил, что деньги на нее запланированы и никаких сбоев в реализации не должно произойти.