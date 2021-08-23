Путин обсудил с лидерами списка «Единой России» народную программу партии

По словам Путина, программа является важным и живым документом, который должен реагировать на все происходящее в России и мире, информирует nashgorod.ru.
Глава государства подчеркнул: ничего не должно быть забыто из сказанного в июне, в рамках съезда «Единой России».
Кроме того, Путин дал высокую оценку работе «Единой России», в том числе за счет которой стране удалось пройти период пандемии лучше других многих государств. Здесь имеются в виду, в частности, меры соцподдержки населения.
В ходе встречи с представителями партии Путин объявил, что вводятся две новые единовременные выплаты. Первая затронет военнослужащих. В планах — выплатить им по результатам этого года в среднем 15 тыс. руб. Вторая выплата коснется всех пенсионеров — предположительно, в размере 10 тыс. руб. Глава государства дал поручение «Единой России» и правительству проработать данные темы.
Одним из ключевых направлений в народной программе «Единой России» стало повышение благосостояния населения. Так, существенную роль в решении этой задачи может сыграть программа развития Сибири и Ангаро-Енисейского округа. Запуск программы инициировал министр обороны Сергей Шойгу. Путин поддержал это предложение и отметил, что деньги на нее запланированы и никаких сбоев в реализации не должно произойти.
Помимо этого, программа «Единой России» включает себя инициативы по модернизации системы здравоохранения и образования. По словам сопредседателя ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, необходимо создать новый стандарт школ большой страны. Она отметила, что школы должны стать новыми не только по форме, но и по содержанию.
В программе также отразят проект социального казначейства, благодаря которому людям станет проще получать выплаты и льготы.
Как пишет сайт ER.ru, по окончании встречи Путин выразил благодарность представителям партии за работу.
«Все обещания, которые дает „Единая Россия“, должны быть реализуемы, хорошо просчитаны и приносить максимальный эффект нашим людям», — отметил Путин, пожелав представителям партии успехов.