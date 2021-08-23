Российские экологи: В ближайшие годы мусорные полигоны будут переполнены

По информации российских экологов, в стране впереди большая вероятность мусорного коллапса. Если в ближайшее время предприниматели не начнут отвечать за утилизацию произведенного ими мусора, то к 2030 году в РФ будет не найти свободных мест для складирования отходов.

Как сообщает kp.ru, по словам руководителя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, мусора каждый год становится в РФ уже больше, чем на два процента по сравнению с предыдущим. Если в 2019 году полигоны приняли 65 миллионов тонн мусора, то к 2050 году эта цифра достигнет 108 миллионов тонн. Сегодня на полигонах складируется более 90 процентов отходов. Если ситуацию не исправить и не ввести расширенную ответственность производителей, к 2050 году площадь с отходами в России достигнет таких размеров, что там смогут разместиться целые государства. «Но только внутри нашей страны”, - говорит эксперт. С будущего года в России намерены ввести понятие расширенной ответственности для производителей (РОП), связанной с дальнейшей судьбой их продукции и упаковки. Новый экономический механизм предусматривает обязанность производителей и импортеров по дальнейшей утилизации продукции после того, как ее использует покупатель. Действие этой системы уже опробовали многие страны. Так, немецкие компании перерабатывают 90 процентов или даже весь произведенный ими пластик. А в Японии — 45 процентов. В России в переработку поступает только порядка семи процентов, а остальное количество отвозится на полигоны. Как показывают исследования Всемирного банка, во всем мире прирост населения сопровождается урбанизацией. В результате количество отходов может увеличиться на 70 процентов за ближайшие 30 лет. Даже несмотря на такие пессимистичные прогнозы, жители России в последние годы говорят о своей готовности сортировать мусор. Но, по мнению руководителя экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светланы Бик, при отсутствии перерабатывающих мощностей это можно считать бессмысленным. Линейная российская экономика способна превращаться в экономику замкнутого цикла длительное время, если акцентироваться на раздельном сборе ТКО при отсутствии полной расширенной ответственности производителей. Компаниям, которые включат в специальный реестр, нужно будет выбрать один из двух предложенных вариантов. Или самостоятельно утилизировать отходы, или уплачивать экологический сбор. В последнем случае на эти деньги построят новые перерабатывающие отходы предприятия. Как говорит заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева, производители вряд ли положительно оценят такое нововведение, но это поможет создать качественную инфраструктуру. “Экосбор - не самоцель РОП, а лишь инструмент стимулирования”, - поясняет она.

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