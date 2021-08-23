Смерть экс-гендиректора УВЗ и сгоревший трамвай. Итоги дня в Свердловской области

Смерть экс-гендиректора УВЗ и сгоревший трамвай. Итоги дня в Свердловской области
Смерть экс-гендиректора УВЗ и сгоревший трамвай. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:47ОбществоФото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 23 августа.

Скончался бывший гендиректор «Уралвагонзавода» Николай Малых. Заболев коронавирусом, он не стал ложиться в больницу и решил лечиться дома в Черноисточинске. Малых было 73 года, он руководил УВЗ с 1997 до 2009 года. Он устроился за завод в 1966 году слесарем-инструментальщиком и прошел путь до гендиректора. Малых награжден многими орденами и медалями и был почетным гражданином Свердловской области.

Трамвай, который следовал по 10 маршруту на Вагонке загорелся утром на ходу в Нижнем Тагиле. Транспортное средство выгорело полностью, огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Люди из вагона эвакуировались, пострадавших нет. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Трехлетнюю девочку, которая выжила в смертельном ДТП под Саратовом, доставят в Екатеринбург, как только ее состояние улучшится. Пока она находится в больнице Саратова. Она была госпитализирована с ожогами тела 30%, в ДТП погибли ее мать, отец, бабушка, брат и сестра.

Синоптики прогнозируют похолодание до +16 градусов к середине недели после аномальной жары. Ожидаются дожди, грозы и штормовой ветер. Однако к концу рабочей недели воздух прогреется до +27 градусов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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