Смерть экс-гендиректора УВЗ и сгоревший трамвай. Итоги дня в Свердловской области

Скончался бывший гендиректор «Уралвагонзавода» Николай Малых. Заболев коронавирусом, он не стал ложиться в больницу и решил лечиться дома в Черноисточинске. Малых было 73 года, он руководил УВЗ с 1997 до 2009 года. Он устроился за завод в 1966 году слесарем-инструментальщиком и прошел путь до гендиректора. Малых награжден многими орденами и медалями и был почетным гражданином Свердловской области.