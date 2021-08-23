Стабильная противопожарная обстановка сохраняется в Нижнем Тагиле

Стабильная противопожарная обстановка сохраняется в Нижнем Тагиле
Стабильная противопожарная обстановка сохраняется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:41ОбществоФото: 1MI
В Нижнем Тагиле до сих пор действует особый противопожарный режим, который был установлен 12 мая. 23 августа глава города Владислав Пинаев провел специальную комиссию по предупреждению пожаров и ЧС.

В сельских населенных пунктах Нижнего Тагила специалисты постоянно мониторят ситуацию, патрулируют районы и два раза в сутки докладывают информацию в ЕДДС, рассказал начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

Он отметил, что рядом с населенными пунктами и лесами обновлено 58 километров минерализованных полос, за год установлено 79 извещателей. В Усть-Утку закуплено новое оборудование для автоцистерны.

Главная задача — не допустить возникновения очагов пожара на территории муниципалитета и обеспечить безопасность наших граждан, пояснил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, смог от пожара под Первоуральском дошел до Нижнего Тагила. Ночью 23 августа в большинстве районов города стоял запах гари и было задымление.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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