Стала известна дата прощания с бывшим гендиректором тагильского УВЗ Николаем Малых

Планируется, что мероприятие состоится в ДК имени Окунева. Главный вход, через который можно будет получить доступ к прощанию, будет открыт в 10.30. Гражданская панихида состоится с 12.00 до 13.00, сообщает ЕАН.
Отпевание пройдет в храме Дмитрия Донского. Николай Малых будет похоронен на кладбище «Пихтовые горы». Поминальный обед также состоится в ДК имени Окунева.
Напомним, бывший гендиректор «Уралвагонзавода» ушел из жизни 23 августа в Черноисточинске в возрасте 73 лет. Он болел COVID-19 и принял решение перенести заболевание в домашних условиях, а не госпитализироваться в ЦГБ № 1. Николай Малых был награжден различными орденами и медалями, среди них орден «За заслуги перед отечеством» и медаль «За трудовую доблесть». Также он признан почетным гражданином Свердловской области.