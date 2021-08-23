Стала известна дата прощания с бывшим гендиректором тагильского УВЗ Николаем Малых

Стала известна дата прощания с бывшим гендиректором тагильского УВЗ Николаем Малых
Стала известна дата прощания с бывшим гендиректором тагильского УВЗ Николаем Малых
Сегодня, 19:26ОбществоФото: 1MI
Церемония прощания с экс-гендиректором «Уралвагонзавода» Николаем Малых пройдет 26 августа в Нижнем Тагиле.

Планируется, что мероприятие состоится в ДК имени Окунева. Главный вход, через который можно будет получить доступ к прощанию, будет открыт в 10.30. Гражданская панихида состоится с 12.00 до 13.00, сообщает ЕАН.

Отпевание пройдет в храме Дмитрия Донского. Николай Малых будет похоронен на кладбище «Пихтовые горы». Поминальный обед также состоится в ДК имени Окунева.

Напомним, бывший гендиректор «Уралвагонзавода» ушел из жизни 23 августа в Черноисточинске в возрасте 73 лет. Он болел COVID-19 и принял решение перенести заболевание в домашних условиях, а не госпитализироваться в ЦГБ № 1. Николай Малых был награжден различными орденами и медалями, среди них орден «За заслуги перед отечеством» и медаль «За трудовую доблесть». Также он признан почетным гражданином Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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