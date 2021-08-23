Стала известна дата прощания с бывшим гендиректором тагильского УВЗ Николаем Малых

Напомним, бывший гендиректор «Уралвагонзавода» ушел из жизни 23 августа в Черноисточинске в возрасте 73 лет. Он болел COVID-19 и принял решение перенести заболевание в домашних условиях, а не госпитализироваться в ЦГБ № 1. Николай Малых был награжден различными орденами и медалями, среди них орден «За заслуги перед отечеством» и медаль «За трудовую доблесть». Также он признан почетным гражданином Свердловской области.