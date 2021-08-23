Стрит-арт по мотивам запрещенного аниме «Тетрадь смерти» появился в Екатеринбурге

Его автором стал уличный художник Алексей Илькаев. Он нарисовал на будке классическую школьную тетрадь. В Telegram-канале Street Art Hunter говорится, что рисунок выполнен в рамках партизанского фестиваля «Карт-бланш».
Напомним, 20 января Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал информацию из сериала вредоносной для детей. Установлено, что в некоторых эпизодах демонстрируются сцены насилия, размывается представление о гендерных ролях, добре и зле. Это, по мнению суда, может деформировать у детей психику и подтолкнуть к совершению суицида.