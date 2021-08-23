Стрит-арт по мотивам запрещенного аниме «Тетрадь смерти» появился в Екатеринбурге

Стрит-арт по мотивам запрещенного аниме «Тетрадь смерти» появился в Екатеринбурге
Стрит-арт по мотивам запрещенного аниме «Тетрадь смерти» появился в Екатеринбурге
Сегодня, 14:17ОбществоФото: телеграм-канал Street Art Hunter
Стрит-арт объект, посвященный запрещенному в России аниме «Тетрадь смерти», появился в Екатеринбурге.

Его автором стал уличный художник Алексей Илькаев. Он нарисовал на будке классическую школьную тетрадь. В Telegram-канале Street Art Hunter говорится, что рисунок выполнен в рамках партизанского фестиваля «Карт-бланш».

Напомним, 20 января Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал информацию из сериала вредоносной для детей. Установлено, что в некоторых эпизодах демонстрируются сцены насилия, размывается представление о гендерных ролях, добре и зле. Это, по мнению суда, может деформировать у детей психику и подтолкнуть к совершению суицида.

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Екатеринбург
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