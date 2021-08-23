Уволенная за взятку следователь по делам банд в Екатеринбурге оставлена в СИЗО

Под стражей оставлена капитан юстиции Юлия Макерова. Она занималась расследованием дел банд в Екатеринбурге. Ее обвиняют в получении взятки.

Решение было принято областным судом. Адвокат просил избрать ей иную меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. Он указал на нарушения в ходе задержания и на решение суда первой инстанции, пишет Е1. Речь идет о нарушении сроков удержания под стражей, ошибках в постановлении, а также фальсификации протоколов. Кроме того, Макеровой отказано в адвокате и демонстрации документов, которые указывают на невиновность. По словам адвоката Дмитрия Логинова, они изъяты и доступа к ним нет. Он отметил, что до предъявления обвинения было невозможно доказать невиновность, так как по месту жительства доказательства были изъяты. Суд, по словам адвоката, дал оценку только доводам следователя. Приходно-кассовый ордер, который сохранился в квартире, полностью опровергает показания следователей. Якобы от Ободовского (потерпевший по делу Александра Колосова — прим. ред.) поступили деньги, но чек это опровергает, говорит адвокат. Кроме того, в жалобе защитник указал на здоровье следователя. Она имеет хронические болезни, которые, по мнению адвоката, не позволяют ей находиться в СИЗО. У нее также имеется пожилая мать на иждивении и дочь. Представитель обвинения сообщила, что нарушения не являются значительными и добавила, что виновность Макеровой будет доказана. В результате судья встала на сторону обвинения и постановила заключить под стражу следователя до 11 октября включительно. В апелляции защите отказали. Напомним, уголовное дело в отношении Юлии Макеровой было возбуждено за взятку. По версии следствия, следователь получила ее в виде ремонта автомобиля на сумму более 200 тысяч рублей. В СИЗО отправлена уволенная следователь по делам банд в Екатеринбурге

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