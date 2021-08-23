За изготовление наркотиков и продажу их через интернет задержаны двое екатеринбуржцев

Официально задержанные нигде не работали. Один из них уже ранее был судим за наркотики, но в результате не встал на путь исправления, а начал самостоятельно создавать вещества. Сбывать он решил через интернет-магазин, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
В компанию он привлек своего друга.
Они приобрели реагенты и в начале 2021 года в коллективном саду поселка Буланаш начали производить наркотики. В результате они синтезировали более 700 граммов мефедрона, который потом друзья продавали в Екатеринбурге и Среднеуральске. Они делали по 20 «закладок» в день.
В ходе осмотра сотрудники наркоконтроля изъяли инструменты, используемые для изготовления запрещенных веществ, а также уже готовые «закладки». Также сотрудники зашли в аккаунт интернет-магазина, где увидели все сделанные продажи.
За совершенное преступление мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в лесу недалеко от Полевского были задержаны двое полицейских из Екатеринбурга. Они также занимались распространением «закладок» через интернет-магазин.