За продажу поддельных кукол LOL тагильский предприниматель получил штраф в 50 тысяч

За продажу поддельных кукол LOL тагильский предприниматель получил штраф в 50 тысяч
За продажу поддельных кукол LOL тагильский предприниматель получил штраф в 50 тысяч
Сегодня, 13:23ОбществоФото: 1MI
Предприниматель из Нижнего Тагила получил штраф в размере 50 тысяч рублей за продажу поддельных кукол LOL в магазине «Продукты» на улице Калинина, 82. Стоимость одной куклы составляла 500 рублей.

На упаковке отсутствовала информация о правообладателе «MGA Entertaiment», а также импортере товара. В ходе осмотра сотрудниками полиции места происшествия 5 апреля 2021 года была изъята кукла «L.O.L» SURPRISE!» в коробке — одна штука.

Исследованием установлено, что соглашение, либо лицензионный договор на использование товарных знаков «LOL» у заинтересованного лица отсутствует, представленные товары содержат незаконное воспроизведение товарного знака «L.O.L» и являются контрафактными, сказано в решении Арбитражного суда.

По результатам проверки в отношении предпринимателя составлен протокол за незаконное использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

В результате рассмотрения дела в нарушении закона предприниматель был признан виновным. Суд назначил ему 50 тысяч рублей штрафа, а также изъял всю продукцию, которая маркирована товарным знаком «L.O.L. SURPRISE!». Она подлежит уничтожению.

Напомним, в начале июля 2021 года еще одна тагильская предприниматель была привлечена к ответственности за продажу кукол с логотипом LOL без разрешения правообладателя. 8 апреля 2021 года в павильоне «Игрушки inn», расположенном на Свердловском шоссе, 31а в Нижнем Тагиле, полиция провела проверку и обнаружила четыре упаковки с куклами. Они были изъяты и отправлены на исследование, которое показало, что предприниматель не имеет права продавать продукцию. В результате ей было назначено наказание в виде предупреждения, а вся продукция изъята.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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