Защищавшийся от троих мужчин екатеринбуржец пытается обжаловать приговор за убийство

Защищавшийся от троих мужчин екатеринбуржец пытается обжаловать приговор за убийство
Защищавшийся от троих мужчин екатеринбуржец пытается обжаловать приговор за убийство
Сегодня, 11:27ОбществоФото: 1MI
Осужденный за убийство екатеринбуржец Александр обжаловал свой приговор. Защита считает, что суд не принял во внимание, что подзащитного били трое человек, один из которых уже ранее нападал на него и решил повторить.

Александр, пытаясь защититься, сделал один удар, после которого его оппонент оказался больнице и скончался от осложнений COVID-19. Мужчина получил 9 лет колонии. Суд посчитал, что убийство было умышленным, пишет Е1 со ссылкой на адвоката.

26 июня Александр позвонил своему другу Вадиму и предложил встретиться. Он распивал пиво в одном из дворов Екатеринбурга. Мужчины встретились, начали общаться и через несколько минут к их разговору присоединился пассажир Виталий.

Последний стал агрессивно высказываться в сторону Александра, обещая, что его «ушатают». После этого он начал кому-то звонить и просить приехать на разборки. Через пару минут после звонка, по словам Александра, на место прибыли двое друзей — Евгений и Сергей. Они также были выпившими.

В результате между мужчинами возникла перепалка.

Александр рассказывает, что все трое били его руками и ногами. Один из нападавших наступил ему на ногу, чтобы он не мог убежать.

Я закрывался руками. От ударов я упал на одно колено, оперся рукой о землю, у меня закружилась голова. Я понял, что теряю сознание, и в этот момент достал из правого кармана нож. Я махнул один раз не глядя вверх в сторону нападавших. Чтобы меня перестали бить. Удары прекратились. Я думал, что попал в руку или в ногу, потому что находился на одном колене, рассказал Александр.

Однако он ударил в висок Евгению, тот покачнулся и из раны на голове начала течь кровь. Остальные нападавшие не ожидали отпора. Проходивший мимо мужчина оказался бывшим врачом скорой помощи. Он оказал первую помощь и вызвал медиков. Сам Александр убежал домой.

В отношении него возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Однако через два месяца пострадавший скончался и дело было переквалифицировано на статью за умышленное убийство.

Сам Александр отрицает, что у него был умысел.

При этом другие участники конфликта утверждают, что никто никуда не звонил, просто собрались выпить и драки не было. Они утверждают, что Александр сам ста провокатором конфликта, назвав Евгения «ментом», а затем выхватил нож и ударил погибшего в голову. Затем он начал бегать по двору и обещал всех зарезать.

А оказавший первую помощь мужчина утверждает, что у мужчины не было ножа и он не грозился никого зарезать, сам он тоже жаловался на плохое самочувствие.

В травмпункте врачи зафиксировали у Александра перелом левой кисти, ушиб груди и стопы, а также многочисленные ссадины и гематомы. Футболка у него порвана. На очных ставках участники конфликта объяснить происхождение побоев не смогли, так как Евгений просто оттолкнул Александра, по их словам, а остальные просто были рядом. Кроме того, они говорят, что погибший не пил, но при поступлении в больницу у него был выявлен алкоголь в крови.

По мнению адвоката Олега Шестакова, многие детали суд первой инстанции не принял во внимание.

Судом первой инстанции были проигнорированы все доказательства защиты, а доказательства стороны обвинения воспринимаются как истина при наличии объективных противоречий, сказал он.

В ближайшее время апелляцию рассмотрит Свердловский областной суд.

Сюжеты:
Екатеринбург
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