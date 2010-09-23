23 сентября - День осеннего равноденствия
23 сентября 2010, 15:16ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня - День осеннего равноденствия. Это астрономическое начало осени. 23 сентября Солнце восходит точно в точке востока и заходит точно в точке запада. В этот день оно находится под и над горизонтом одинаковое время - то есть день равен ночи.
На Руси день осеннего солнцестояния считался праздником и всегдаотмечался пирогами с капустой, брусникой и мясом, а также народнымигуляниями. В Японии День осеннего равноденствия считается официальнымпраздником и отмечается с 1878 года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей