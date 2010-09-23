Антимонопольщики по поручению Мишарина проверят рост цен на картофель

«Нужно проверить, нет ли здесь вопросов сговора. У нас все есть для того, чтобы выращивать картофель в достаточном объеме, и мы должны обеспечить наших жителей этой продукцией по приемлемым ценам», - заявил Александр Мишарин в рамках встречи с министром торговли питания и услуг Дмитрием Ноженко.

Как сообщает АПИ, Дмитрий Ноженко также отметил рост цен на хлеб и гречу. Губернатор поинтересовался, что происходит с ценами на такие важные продукты, как мясо и молоко. «По молоку имеется рост в пределах 2%. Мы работаем с торговыми сетями для того, чтобы на социально значимые товарынаценка ограничивалась 5-15%. Молоко – один из таких товаров, это высокопотребляемый продукт, поэтому здесь торговая наценка однозначно непревысит 10%», - заверил главу региона министр. Он также сообщил, что цена на мясо говядины остается стабильной.