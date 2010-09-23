Будущие призывники могут бесплатно обучиться в автошколе
23 сентября 2010, 15:21ОбществоОльга
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Будущие призывники могут бесплатно обучиться в автошколе. Нижнетагильский военкомат набирает юношей допризывного возраста для обучения на категории С и ВС.
Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в нижнетагильском отделении ДОСААФ России, после 4-х месяцев обучения молодые люди получат дополнительные шансы попасть в элитные войска, так как квалифицированные водители сейчас в цене.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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