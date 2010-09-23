Будущие призывники могут бесплатно обучиться в автошколе

Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в нижнетагильском отделении ДОСААФ России, после 4-х месяцев обучения молодые люди получат дополнительные шансы попасть в элитные войска, так как квалифицированные водители сейчас в цене.