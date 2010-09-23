Бузова стала моделью

Настоящий переполох произошел среди посетителей магазина Centro, когда манекен, так похожий на Ольгу Бузову, внезапно зашевелился. Ольга позировала в коротеньких шортиках и обтягивающей майке, но главным элементом в этом образе были туфельки от Centro. Теледиве пришлось применить весь свой богатый опыт и вспомнить, в частности, недавнюю сессию для журнала Playboy. Съемка в витрине потребовала от Бузовой предельной концентрации – ведь чтобы удачно изобразить манекен, желательно вообще не дышать.

История с Бузовой – новый виток смелой рекламной кампании модного обувного бренда Centro, ориентированного на активную городскую молодежь. На днях в Сети появился ролик, где три прелестных создания преодолевают строгий фейс-контроль и попадают в ночной клуб благодаря одной паре туфель Centro на всех. Еще раньше внимание прессы привлекла провокационная съемка исполнительницы одной из главных ролей в сериале «Универ» Марии Кожевниковой, которую фотографы запечатлели чуть ли не в обнимку с полураздетыми мальчиками в модных джинсах. Новое лицо для своей рекламной кампании Centro выбирает каждый месяц. Кто из звезд станет им в октябре, пока неизвестно.