Дед-водитель попал в аварию
23 сентября 2010, 15:50ОбществоОльга
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82-летний водитель после ДТП отказался от помощи врачей.
Пожилой автолюбитель за рулем ВАЗ 21-063 на 122-м километре трассыЕкатеринбург – Серов не уступил дорогу Деу Нексии и врезался в нее. Врезультате пенсионер-автомобилист получил ушибы, от госпитализацииотказался.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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