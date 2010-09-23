Дед-водитель попал в аварию

Пожилой автолюбитель за рулем ВАЗ 21-063 на 122-м километре трассыЕкатеринбург – Серов не уступил дорогу Деу Нексии и врезался в нее. Врезультате пенсионер-автомобилист получил ушибы, от госпитализацииотказался.