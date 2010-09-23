Из-за смога в Свердловской области нарушается движение транспорта
23 сентября 2010, 13:38ОбществоОльга
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Сегодня, 23 сентября, около 07:30 в районе железнодорожной станции Шувакиш без объяснения причин встали три пригородных поезда, следующих в Екатеринбург со стороны Нижнего Тагила. Об этом сообщает «УралПолит.Ru» со ссылкой на посетителей форума «Общение автоклуба» на портале е1.
По версии пассажиров, из-за смога, накрывшего область, могла произойтиавария. Из-за этого остановились электрички. Около 10:00 часов поступилосообщение, что одному из пассажиров стоящей электрички стало плохо, кпоезду подъехала машина скорой помощи. В пресс-службе свердловского УВД«УралПолит.Ru» информацию не смогли прокомментировать.
Накануне 22 сентября УГИБДД Свердловской области выступило со срочнымобращениям к водителям - исключить движение по участку трассы с 46 по 79км Режевского тракта в связи с его крайним задымлением.
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