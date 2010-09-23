Из-за смога в Свердловской области нарушается движение транспорта

По версии пассажиров, из-за смога, накрывшего область, могла произойтиавария. Из-за этого остановились электрички. Около 10:00 часов поступилосообщение, что одному из пассажиров стоящей электрички стало плохо, кпоезду подъехала машина скорой помощи. В пресс-службе свердловского УВД« УралПолит.Ru » информацию не смогли прокомментировать.

Накануне 22 сентября УГИБДД Свердловской области выступило со срочнымобращениям к водителям - исключить движение по участку трассы с 46 по 79км Режевского тракта в связи с его крайним задымлением.