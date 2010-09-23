Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Медведев предпочитает Чехова, Путин – Омара Хайяма, Обама – Солженицына
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Медведев предпочитает Чехова, Путин – Омара Хайяма, Обама – Солженицына

23 сентября 2010, 09:37ОбществоОльга
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?