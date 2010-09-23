Медведев предпочитает Чехова, Путин – Омара Хайяма, Обама – Солженицына

Список любимых авторовпрезидента России Дмитрия Медведева открывают русские классики: Чехов, Бунин, Достоевский. Президент читает не только «бумажные», но иэлектронные книги. Недавно у него появился iPad, и теперь он закачиваеткнижки туда. Судя по всему, Медведев интересуется современной литературой. В iPad президента закачан один из главных европейских бестселлеров 2000-х годов «Девушка с татуировкой дракона». Книга шведаСтига Ларссона повествует о приключениях журналиста и его подружки-хакерши. Из современных авторовМедведев также читает Пелевина и Харуки Мураками.

Труды по истории и политике особенно любит премьер-министр Владимир Путин.Как-то по дороге на работу в машине он прослушал «Курс русской истории»Василия Ключевского. Любимые авторы премьер-министра -Сергей Витте,Иван Ильин и Омар Хайям.

Обама, один из самых интеллигентных американских президентов запоследние полвека, вполне искренне увлекается литературой. В ответ навопросы о любимых книгах он обычно выдает гигантские списки авторов,в которых и американские классики (Ральф Уолдо Эмерсон, Марк Твен,Герман Мелвилл, Эрнест Хемингуэй), и американские президенты (ТомасДжефферсон, Авраам Линкольн), и более-менее современные писатели(Александр Солженицын с «Раковым корпусом», Филип Рот, нобелевскиелауреатки Тони Моррисон и Дорис Лессинг).