Новые проекты, интересные туристам, обсудили в муниципалитете
23 сентября 2010, 15:58ОбществоОльга
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В ближайшие три года на развитие внутреннего туризма в Нижнем Тагиле будет направлено около 2-х миллиардов рублей, причем большую часть средств составят вложения частных инвесторов. Такова суть муниципальной целевой программы по развитию туризма.
23 сентября инвесторы из Екатеринбурга представили руководству города проект строительства рекреационного комплекса на границе Европа-Азия. Попланам застройщиков, в состав комплекса войдут деревянные гостевые дома, построенные в традиционно русском, европейском и азиатско-китайском стилях. Там же будет прокат инвентаря для активного отдыха.
В программу развития туризма в Нижнем Тагиле включены и такие проекты, как «Демидов-парк» на базе завода-музея, восстановление Демидовской пристани, археологические раскопки на «Ермаковом городище», строительство скалодрома и ремонт помещений станции туристов «Полюс».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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