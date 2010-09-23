Новые проекты, интересные туристам, обсудили в муниципалитете

23 сентября инвесторы из Екатеринбурга представили руководству города проект строительства рекреационного комплекса на границе Европа-Азия. Попланам застройщиков, в состав комплекса войдут деревянные гостевые дома, построенные в традиционно русском, европейском и азиатско-китайском стилях. Там же будет прокат инвентаря для активного отдыха.