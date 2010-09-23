Принесут ли тагильчанам 13-ю платежку? Это станет ясно к концу года

По закону, весь год каждый месяц каждый житель дома платит, скажем, за тепло какую-то сумму. В конце года управляющая компания смотрит, сколькореально весь дом потребил тепла, а сколько оплатили жители. И вот эти потери тепла, то есть разницу, в конце года на жильцов дома раскидывают.Это и называется 13-й платежкой. При этом в законе прописано множество вариантов такого перерасчета по итогам года. Все зависит от того, есть ли общедомовой счетчик, установлены ли приоры учета в квартирах.Возможен даже перерасчет в пользу жильцов, если они платили по нормативу, а дом потребил в итоге меньше, чем оплачено.