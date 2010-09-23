Принесут ли тагильчанам 13-ю платежку? Это станет ясно к концу года
23 сентября 2010, 16:04ОбществоОльга
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Принесут ли тагильчанам 13-ю платежку? Это станет ясно к концу года. Как рассказала корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству города Татьяна Жеребцова, эта мера предусмотрена российским законодательством. Она нацелена на то, чтобы как можно больше тагильчан установили в своих домах счетчики.
По закону, весь год каждый месяц каждый житель дома платит, скажем, за тепло какую-то сумму. В конце года управляющая компания смотрит, сколькореально весь дом потребил тепла, а сколько оплатили жители. И вот эти потери тепла, то есть разницу, в конце года на жильцов дома раскидывают.Это и называется 13-й платежкой. При этом в законе прописано множество вариантов такого перерасчета по итогам года. Все зависит от того, есть ли общедомовой счетчик, установлены ли приоры учета в квартирах.Возможен даже перерасчет в пользу жильцов, если они платили по нормативу, а дом потребил в итоге меньше, чем оплачено.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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