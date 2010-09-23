Россия потратит 22 триллиона на вооружение

Сначала речь шла о 13 триллионах рублей, но военное руководство заявило,что на такие деньги можно модернизировать только стратегические ядерныесилы, противовоздушную оборону и ВВС.Пока известно, что акцент в госпрограмме вооружений делается на развитиебоевой и транспортной авиации.

С 2013-го по 2015 год планируетсязаказать у промышленности 10 истребителей Т-50, проходящих сейчас летныеиспытания в ЦАГИ имени Жуковского, а после 2016 года - еще 60. Будетвозобновлено производство гигантских грузовых самолетов Ан-124 «Руслан»изакуплены транспортные Ил-112, Ил-476, Ил-76М и Ан-70. До 2015 года ВВСРоссии получат около 400 новых боевых и десантных вертолетов, включаяМи-28, Ка-52 и Ми-8.