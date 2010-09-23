Россияне, пережившие задымление этим летом, будут чаще болеть ОРВИ
23 сентября 2010, 14:24ОбществоОльга
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Последствия лесных пожаров, оказавших негативное влияние на здоровье людей, будут наблюдаться в течение полугода с момента возникновения пожаров. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции главный терапевт Минздравсоцразвития РФ академик Александр Чучалин.
«Последствия (жары и смога) очищаются через 3-6 месяцев», - цитирует АМИ-ТАСС академика. «Мы провели исследование, и оказалось, что воздух, который человек выдыхал, был чище, чем воздух который он вдыхал. Мы практически взяли на себя функцию дерева», - отметил Александр Чучалин, напомнив, что растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород.
Многократное превышение угарного газа в воздухе летом привело к росту числа сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у людей, переживших эту негативную экологическую ситуацию, появилась хандра, апатия, нарушение сна. Чучалин пояснил, что угарный газ влияет на высшие отделынервной системы.
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