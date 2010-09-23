Россияне, пережившие задымление этим летом, будут чаще болеть ОРВИ

«Последствия (жары и смога) очищаются через 3-6 месяцев», - цитирует АМИ-ТАСС академика. «Мы провели исследование, и оказалось, что воздух, который человек выдыхал, был чище, чем воздух который он вдыхал. Мы практически взяли на себя функцию дерева», - отметил Александр Чучалин, напомнив, что растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород.