Снимки «В стиле джаз» предлагают сделать нижнетагильским фотографам

18 и 19 октября нижнетагильский коллектив «Арт Мобиле» даст два концертапод названием «А у нас сегодня джаз!». Они пройдут в камерном зале Современника. Зрители будут сидеть за столиками, а музыканты играть джаз. Стены зала на эти дни украсит выставка, для которой сейчас подыскиваются работы. Фотографы и художники могут создавать для этой выставки любые образы, которые ассоциируются у них с джазом, рассказала корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» пресс-секретарь нижнетагильской филармонии Наталья Вахонина. Есть даже идея сделать подносы в стиле джаз.