Снимки «В стиле джаз» предлагают сделать нижнетагильским фотографам
Снимки «В стиле джаз» предлагают сделать нижнетагильским фотографам.
18 и 19 октября нижнетагильский коллектив «Арт Мобиле» даст два концертапод названием «А у нас сегодня джаз!». Они пройдут в камерном зале Современника. Зрители будут сидеть за столиками, а музыканты играть джаз. Стены зала на эти дни украсит выставка, для которой сейчас подыскиваются работы. Фотографы и художники могут создавать для этой выставки любые образы, которые ассоциируются у них с джазом, рассказала корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» пресс-секретарь нижнетагильской филармонии Наталья Вахонина. Есть даже идея сделать подносы в стиле джаз.
Работы принимаются до 10-го октября во Дворце Молодежи с 10 утра до 17 вечера с понедельника по пятницу. Фотографии должны быть формата А4.
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